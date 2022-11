Lezing over geschiedenis van onderzeeboot

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 12 november verzorgt Hans Seitzinger een lezing over de geschiedenis van de onderzeeboot in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum. De eerste werkende onderzeeboot is door Cornelis Drebbel gebouwd in 1624. Daarna ontwikkelde deze techniek zich snel. De Hunley was de eerste duikboot die op 15 oktober 1863 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog een schip opblies. De eerste Duitse U-boot in de Tweede Wereldoorlog is in Nederland ontworpen en gebouwd en als bouwpakket naar Duitsland gebracht. Hans behandelt ook de ontwikkeling van onderzeeboten van de Nederlandse Marine en ontsnappingen uit gezonken onderzeeboten en natuurlijk mag de atoom onderzeeboot niet ontbreken. Kortom, het wordt een boeiende lezing, die aanstaande zaterdag aanvangt om 13.00 uur.

Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug en is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand open van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.crash40-45.nl.