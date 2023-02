Lezing Crash Museum: ‘Liefde in 2e Wereldoorlog’

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 11 en zondag 12 februari kan in het Crash Museum de lezing ’Liefde in de Tweede Wereldoorlog’ bijgewoond worden. De lezing wordt verzorgd door Rick Franke en begint beide dagen om 13.00 uur.

Over de ’liefde’ in de Tweede Wereldoorlog is heel wat te doen geweest en nog steeds. In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog merkten Nederlanders weinig van de bezetting. Er was weinig schaarste, de schouwburg was geopend en avond aan avond werd in menig uitgaansgelegenheid gedanst. Veel jonge vrouwen vielen voor de charmes van de bezetters.

Tijdens de lezing wordt verteld over onmogelijke relaties tussen onderduikers en verzetslieden, over Nederlandse vrouwen met Duitse soldaten, over huwelijken in Westerbork. Ook in Nederlands-Indië heeft zich op dit gebied veel afgespeeld. Dat wordt belicht aan de hand van het persoonlijke verhaal van een Japanner en een Belgische dame. Ook wordt verteld over de ’Troostmeisjes’ in de Oost. Het is een indringend verhaal over liefde, de risico’s en gevolgen daarvan.

Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum is beide dagen open van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie en toegangsprijzen op: www.crash40-45.nl.