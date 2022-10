Leuke activiteiten met gro-up Buurtwerk in herfstvakantie

Aalsmeer – De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk organiseren voor en met jongeren allerlei leuke activiteiten. Zo ook in de herfstvakantie.

Viswedstrijd

Op zondagmiddag 16 oktober is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar een viswedstrijd bij de visvijver aan de Zonnedauwlaan. Deze wedstrijd is bedacht door de jonge Kudelstaartse visfanaten Stijn, Lars en Teun en met de hulp van jongerenwerker Lizanne gerealiseerd. Er zijn drie prijzen te winnen!

Stormbaan

Van de Binding kan gro-up Buurtwerk de stormbaan die is aangeschaft voor de Kindervakantieweek lenen. Die staat op dinsdagmiddag 18 oktober van 16.00 tot 17.00 uur in de Proosdijhal, dan zijn alle kinderen die in groep 6, 7 en 8 zitten welkom. Op woensdag 19 oktober staat de stormbaan in de Bloemhof. Van 16.30 tot 17.30 uur mogen kinderen uit groep 7 en 8 hier overheen komen klimmen, klauteren, glijden en denderen. Van 18.30 tot 19.30 uur kunnen middelbare scholieren in de Bloemhof nog een uurtje hun energie kwijt op de stormbaan. Aanmelden voor de stormbaan op dinsdag en woensdag is niet nodig.

Armbandjes maken

Op donderdag 20 oktober van 14.00 tot 15.30 uur is er een meidenmiddag in Place2Bieb in Kudelstaart voor meiden uit groep 7 en 8. Nicky’s Beads gaat dan samen met de meiden armbandjes maken. Alle activiteiten van het jongerenwerk van gro-up Buurtwerk zijn gratis. Lijkt het je leuk om mee te doen aan de viswedstrijd of de meidenmiddag? Schrijf je dan in door een berichtje te sturen naar jongerenwerker Lizanne via whatsapp: 06-13473516.