Leerlingen Vakcollege Thamen op bedrijfsbezoek

Uithoorn – Hoe gaat het bedrijf om met duurzaamheid? Wat doen ze met sociale media? Met deze vragen gingen dertig leerlingen van Vakcollege Thamen op maandag 20 februari aan de slag bij bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer en kwekerij Van Klaveren Hortensia in De Kwakel. Dit bezoek is onderdeel van de jaarlijkse projectweek van Vakcollege Thamen in Uithoorn en omgeving.

Tijdens deze week bezoeken tweedeklassers bedrijven in de regio, waaronder de tuinbouw, en maken kennis met vakken als natuur, logistiek, transport, taal, rekenen, techniek en dienstverlening. Volgens projectleider en docent praktische vakken Monique ten Hoedt en Manon van Scheppingen, docent biologie en decaan bij Vakcollege Thamen, zijn deze bedrijfsbezoeken goud waard. “Wij zien dat de leerlingen door bedrijfsbezoeken waardevolle ervaringen opdoen die helpen bij het maken van de juiste keuzes tijdens hun schoolloopbaan. Ze leren wat wel en niet bij ze past, en dit zorgt voor meer motivatie en een doel op school. Het enthousiasme en de drive die wij zien bij de bedrijven kunnen wij in het klaslokaal niet overbrengen.”

Royal FloraHolland en Van Klaveren Hortensia ontvingen allebei vijftien leerlingen die in groepjes aan de slag gingen met een concrete bedrijfsopdracht. Naast een informatieposter over het bedrijf, moesten ze de tuinbouwondernemers ook voorzien van een advies over de gezondheid van hun medewerkers en consumenten, duurzaamheid of sociale media. Dit wordt door de leerlingen verwerkt in een vlog die ze later in de week presenteren aan ouders en collega’s. De projectweek wordt jaarlijks georganiseerd door Vakcollege Thamen. TechNet Amstel & Venen, een organisatie die jongeren bewust wil maken van de betekenis van techniek voor de samenleving.