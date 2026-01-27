Leegstaande locaties gebruiken voor betaalbare woningbouw

De Ronde Venen – In De Ronde Venen staan al langere tijd verschillende locaties leeg. Dat is jammer, want leegstand zorgt vaak voor een rommelige en onveilige uitstraling. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan betaalbare woningen. GroenLinks-PvdA wil daarom dat het college actief aan de slag gaat met deze leegstaande plekken om daar betaalbare woningen te realiseren. Donderdag 29 januari dient GroenLinks-PvdA hiervoor een motie in.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is zonde dat plekken in onze dorpen zo lang leeg staan. Zeker als daar betaalbare woningen kunnen komen, waar veel mensen op wachten. We hopen dat de gemeenteraad ons voorstel steunt en dat het college hier actief mee aan de slag gaat.”

In De Ronde Venen zijn meerdere plekken die al jaren leeg staan. Een bekend voorbeeld is de oude locatie van de Plus-supermarkt in Abcoude. Na lange leegstand komen daar nu eindelijk zorgwoningen voor ouderen met dementie. Zo verdwijnt een leegstaande plek uit de Hoogstraat in Abcoude. GroenLinks-PvdA wil dat ook andere leegstaande locaties in de gemeente een nieuwe en goede bestemming krijgen.

Betaalbare woningbouw

GroenLinks-PvdA wil dat het college in gesprek gaat met de eigenaren van leegstaande locaties om samen plannen te maken. Als eigenaren geen plannen hebben, wil de partij dat de gemeente deze locaties aankoopt. GroenLinks-PvdA wil deze plekken vooral gebruiken voor betaalbare woningen. Zo kunnen er woningen komen voor jongeren, starters en ouderen, die nu moeilijk een passende en betaalbare woning kunnen vinden.

Kroon: “De vraag naar betaalbare woningen is groot. Veel mensen wachten jarenlang op een sociale huurwoning of kunnen geen betaalbaar huis vinden. Dan is het lastig te begrijpen dat locaties lang leeg staan. Door leegstaande locaties te ontwikkelen, pakken we twee problemen tegelijk aan: minder leegstand en meer betaalbare woningen.”

Na lange leegstand komen in het voormalige Plus-supermarkt pand in Abcoude nu eindelijk zorgwoningen voor ouderen met dementie. Foto: aangeleverd.