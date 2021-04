Lang kleur in de tuin met zomerbollen

Regio – Wil je zomerbloeiers in je tuin? Plant rijkbloeiende zomerbollen! In het voorjaar planten betekent in de zomermaanden een bloemenzee. Zomerbollen zijn bloembollen die niet tegen vrieskou kunnen. Daarom worden ze in het voorjaar in de tuin geplant, zodra de kans op vorst is verdwenen. De warmte en het licht van de zon zorgen ervoor dat ze groeien en bloeien. Wanneer de eerste bloemen uitkomen, zijn ze niet meer te stoppen en brengen ze massa’s bloemen. Heerlijk, de hele zomer lang kleur in de tuin.

Top 5

Er zijn vijf zomerbollen die kampioen zijn in het geven van veel gekleurde bloemen, en die tot aan de herfst bloeien.

1. Dahlia

Er bestaan tienduizenden soorten dahlia’s – keuze genoeg dus. Ze zijn er in allerlei kleuren en in bijzondere kleurcombinaties. De grootte van de bloem varieert van het formaat van de doorsnede van een pingpongbal tot die van een voetbal. Ze bloeien vanaf augustus tot de eerste nachtvorst.

2. Indisch bloemriet (Canna)

In de natuur groeit Indisch bloemriet in Midden- en Zuid-Amerika. De bloemen zijn groot óf klein en rank en beschikbaar in de kleuren geel, roze, oranje, rood of variaties daarvan. Het blad van Indisch bloemriet geeft extra sierwaarde door de kleuren. Ze zijn er met groen, rood of bont gekleurd blad.

3. Calla

Calla betekent letterlijk ‘mooi’ in het Grieks. En terecht! De bloemen zijn trechtervormige kelken en kunnen verschillende kleuren hebben, zoals geel, wit, rood, paars, roze, oranje, zwart en tweekleurig. De bladeren van de Calla zijn egaal groen of gespikkeld en hebben de vorm van een speer.

4. Begonia

Deze kleurrijke en langbloeiende schoonheid heeft een prachtige betekenis: balans. Er zijn verschillende vormen, kleuren en maten. De begoniafamilie bestaat uit rechtopstaande en hangende soorten. En wist je dat ze hooikoortsproof zijn? De stuifmeelkorrels zijn zo zwaar dat ze niet kunnen zweven.

5. Crocosmia

Van oranjegeel tot vurig rood; met Crocosmia wordt het gegarandeerd een warme nazomer. Droge grond, weinig water en veel zon, ze kan het allemaal aan. Vanaf juni ontpoppen al de eerste bloemen en na de bloei groeien er bessen waar eerder de bloemen zaten. Dat is dubbel genieten!

Tips

Plant zomerbollen in groepen, dan vallen ze echt op. Zomerbollen hebben een grote aantrekkingskracht op vlinders. Vooral dahlia’s met open hartjes doen het goed. Heb je een terras of balkon? Geniet dan van deze zomerbloeiers door ze in potten te planten. Zorg wel voor gaatjes aan de onderkant en gebruik hydrokorrels of scherven op de bodem zodat te veel water weg kan stromen. Kijk voor meer informatie op www.bloembol.org.

Bron en foto: iBulb