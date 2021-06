Ladies Morning & Night in Cinema Amstelveen

Amstelland – Woensdag 23 juni om 10.00 en 19.45 uur is het weer tijd voor vriendinnen in Cinema Amstelveen met de film ‘Zwaarverliefd 2’ met een Ladies Morning & Night. In de luchtige feelgoodfilm ‘Zwaar Verliefd 2’ gaan Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) samenwonen. De spanning en romantiek maken plaats voor intimiteit, maar ook voor dagelijkse sleur en realiteit. Isa en Ruben zijn nog steeds dolverliefd, maar hun verschillende achtergrond en interesses blijven hun liefde op de proef stellen.

Wat als dan uit het niets de perfecte man voor Isa, dierenarts Hugo (Frederik Brom), zich aandient en Ruben een wel heel aantrekkelijke timmerklus aangeboden krijgt? Een Ladies Morning of Night in Cinema Amstelveen betekent een ontspannende ochtend of avond uit met vriendinnen. Samen een filmpje pakken onder het genot van een drankje, een hapje en een goodiebag voor thuis. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor het reserveren van kaarten en voor het complete filmaanbod.