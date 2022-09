Kunstroute: Compilatie van stemmen bij de Kunstploeg

Aalsmeer – De Kunstploeg presenteert tijdens de Kunstroute dit jaar het slot van het tweeluik ‘Stemmen over de Toekomst’. Tijdens het eerste deel in 2021 wist de ploeg ruim honderd boodschappen over de toekomst te verzamelen. Bezoekers belden hiervoor een speciaal telefoonnummer om zo hun visie te geven. Daar kwamen er dit jaar nog eens vijftig bij van leerlingen van de basisscholen OBS Kudelstaart en KC De Ruimte. Zij zijn in speciale poëzie workshops gevraagd om hun idee over de toekomst voor te dragen. Alles bij elkaar de stem van een community anno 2022.

In de war

Van al die boodschappen naar de toekomst heeft de Kunstploeg dichtbundeltjes gemaakt en een compilatie van stemmen die tijdens de Kunstroute in een speciale installatie te beluisteren zijn. Het geeft een beeld van een samenleving die een beetje in de war is. De verschillen tussen jong en oud die te horen zijn in het kunstwerk, zijn ontroerend en soms erg groot. De installatie sluit tegelijkertijd naadloos aan bij die van vorig jaar. Vanwege corona konden bezoekers toen één voor één naar binnen. Ook dit jaar zal het aantal bezoekers dat tegelijk naar binnen mag niet groot zijn.

Theater en dans

Rondom die installatie wordt er door twee jonge theatermakers voortdurend kleine performances gegeven. Dit jaar gewoon weer in de oude romantische boomgaard aan de Uiterweg bij het open atelier van beeldend kunstenaar Karin Borgman. Al jaren het thuishonk van de Kunstploeg.

Happy Stones

Stemmen over de Toekomst is alweer het twaalfde project waarin beeldend kunstenaars Femke Kempkes, en Karin Borgman en dorpsdichter Jan Daalman samenwerken. Zij vormen de kern van de Kunstploeg en weten steeds weer verrassende samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zo ook in dit project. Dit jaar nog werd het prachtige community project Happy Stones gerealiseerd met 1200 deelnemers. Hiervan is nog een grote afbeelding te zien in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Ook een mooi voorbeeld van hoe de Kunstploeg community kunstwerken tot stand weet te brengen. Het project is mede mogelijk gemaakt door onder meer KCA, gemeente Aalsmeer, door Rabobank Regio Schiphol en door de leerlingen uit het basisonderwijs.

Zonder bezoekers gaat het natuurlijk niet. U bent daarom aanstaande zaterdag 17 en zondag 18 september van harte welkom, beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur. Eerdere projecten van de Kunstploeg zijn te vinden op www.dekunstploeg.nl