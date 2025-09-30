Koninklijke onderscheiding voor René van Woudenberg uit Baambrugge

Baambrugge – Hoogleraar René van Woudenberg uit Baambrugge heeft vrijdag 26 september een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met name vanwege zijn buitengewone bijdrage als bestuurder en wetenschapper op het gebied van filosofie. René van Woudenberg kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Maarten Divendal tijdens zijn afscheid van de VU in Amsterdam.

Professor-dokter René van Woudenberg is sinds 1977 verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerst als student en promovendus en daarna als onderzoeker, hoofddocent, hoogleraar en decaan. Zijn verdiensten, nationaal en internationaal, zijn bijzonder groot.

Publicaties en boeken

Gedurende zijn carrière is professor Van Woudenberg betrokken geweest bij verschillende grote onderzoeksprojecten. Daarmee legde hij de basis voor de grote rol die hij speelde en nog steeds speelt in allerlei nationale en internationale fora. Hij heeft vele wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde tijdschriften op zijn naam staan en schreef ook veel boeken, bundels en artikelen voor een groot publiek. In 2018 won hij de NRC-essaywedstrijd ‘God bestaat, er is bewijs’. Als bestuurder maakte hij indruk met zijn verbindende en empathische leiderschapsstijl. Naast zijn wetenschappelijke en bestuurlijke werk is hij altijd actief onderwijs blijven verzorgen. Zijn onderwijs is van hoog niveau en wordt door studenten gewaardeerd. Hij moedigt studenten aan om het debat aan te gaan, na te denken over hun eigen opvattingen en deze met argumenten te presenteren.

Maatschappelijk werk

Behalve zijn werk op de universiteit, is hij ook maatschappelijk actief en vervult hij verschillende bestuurlijke functies. Hij is onder andere lid van de stichting Zonneweelde, een stichting die personen en instellingen op het terrein van theologie en de reformatorische wijsbegeerte ondersteunt. Ook is hij lid van het Landelijk Curatorium dat toezicht houdt op het werk van de bijzondere leerstoelen van de Stichting Christelijke Filosofie. In 1992 schreef hij in opdracht van de Stichting Christelijke Filosofie het boek ‘Gelovend denken’. Dit boek wordt gezien als de meest toegankelijke inleiding op universiteiten en wordt tijdens tal van cursussen gebruikt.

Burgemeester Maarten Divendal feliciteert René van Woudenberg na het uitreiken van de koninklijke onderscheiding. Foto: aangeleverd.