Kanopolo-jeugd Michiel de Ruyter zoekt teamgenoten

Uithoorn – Het jeugd kanopoloteam van Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter is op zoek naar nieuwe teamgenoten! Elke zaterdagochtend stapt het team in hun kanopolobootjes om onder begeleiding van twee enthousiaste coaches samen te trainen. Lijkt het jou leuk om een teamsport op het water te doen waarbij je lekker kunt varen en een balletje kunt gooien? Kom dan gerust proefvaren! Het jeugdteam (10 tot 18 jaar) traint elke zaterdagochtend om 9.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. Graag wel even laten weten dat je wilt komen via info@mdr.nu

Kanopolo is een spannende, spectaculaire en intensieve sport met een toenemende populariteit in Nederland en vele andere landen wereldwijd. De teams van de Uithoornse vereniging spelen op hoog niveau in de Nederlandse competitie, op nationale en internationale toernooien. De vereniging levert spelers voor de diverse nationale teams. Ieder voorjaar wordt er door Michiel de Ruyter een internationaal kanopolotoernooi georganiseerd, genaamd Amsterdam Open.

URKV Michiel de Ruyter is een gezellige vereniging waar leden, jong en oud, in een mooie omgeving op de Amstel kunnen roeien, kanovaren of kanopoloën.