Kaagbaan beperkt beschikbaar door onderhoud

Schiphol – Vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de Aalsmeerbaan ter hoogte van de Kaagbaan is de Kaagbaan drie weken, tot en met 6 juni, beperkt in gebruik. Hierdoor is de Kaagbaan van 16 tot en met 22 mei niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht. En van 23 mei tot en met 6 juni is de kop van de Kaagbaan niet beschikbaar waardoor er alleen gestart kan worden op een korter deel van de baan. Het vliegverkeer maakt deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan.

Verkorte startbaan

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. Hierdoor kan het vliegverkeer van 23 mei tot en met 6 juni niet gebruik maken van de kop van de Kaagbaan. Voor vertrekkende vliegtuigen betekent dit dat er alleen gestart kan worden op een korter deel van de baan. Vliegtuigen die de hele lengte van de baan nodig hebben, zullen deze periode vertrekken vanaf de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer zal landen op de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

Groot onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan is nog tot medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is het vliegverkeer aangewezen op de andere banen. Dit is met name merkbaar in de omgeving van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. Het baanonderhoud heeft geen gevolgen voor nachtvluchten, omdat de Aalsmeerbaan sowieso ’s nachts gesloten is.

Toename hindermeldingen

Het aantal melders van hinder van vliegverkeer nam licht toe in 2021, ondanks dat er minder van en naar Schiphol gevlogen werd. Dat blijkt uit de jaarrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Het gaat om een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van 2020.