Jong talent schittert in De Morgenster

Vinkeveen – Binnen in kerk De Morgenster klonk afgelopen weekend een veelzijdig en hartverwarmend concert van meer dan twintig jonge musici uit De Ronde Venen en omstreken. Tijdens Muziek Talent van Eigen Bodem, een initiatief van Stichting Klassiek in De Ronde Venen, presenteerden kinderen en jongeren van zes tot zeventien jaar zich op het podium; zichtbaar gespannen, maar met opvallend veel lef en muzikaliteit.

Nerveuze kinderen, nóg nerveuzere ouders

Al vanaf de eerste optredens was voelbaar wat zo’n middag betekent: niet alleen voor de jonge artiesten zelf, maar minstens zo zeer voor hun ouders. Terwijl backstage moeders en vaders nog snel fluisterende adviezen meegaven, waren de zenuwen soms eerder op de gezichten van het publiek dan op het podium af te lezen. De organisatie zorgde voor een strak gecoördineerd verloop, waarbij iedere deelnemer een eigen tijdslot kreeg én een kort persoonlijk interview vooraf.

Strakke drums en virtuoze Chopin

De middag werd geopend door drummer Cas Letov, die met strak ritme en zelfverzekerd spel meteen de toon zette. Zijn optreden smaakte naar meer, jammer genoeg liet het schema dat niet toe. Daarna volgde een indrukwekkend moment van klassieke virtuositeit. De jonge pianist Anvay Shah bracht Chopins Fantaisie-Impromptu met een soepelheid en techniek die de kerk stil kreeg. Wie even zijn ogen sloot, waande zich bijna in het Concertgebouw; geen noot werd overgeslagen, alles vloeide moeiteloos.

Verhalende muziek en speels duet

Julia Koster nam het publiek mee in Crows in the Corn van Carter, waarbij haar spel een mooi verhaal vertelde, gedragen door een vaste toon en muzikaal gevoel. Het eerste deel van het programma eindigde met een vrolijk hoogtepunt: het kattenduet Duetto buffo di due gatti van Rossini, uitgevoerd door Yana Sheveleva en Varia Kovnereva. Hun speelse interpretatiem compleet met expressieve mimiek, zorgde voor herkenbare glimlachen in de zaal.

Stijn Nijhof sluit af met Bach

Na de pauze vervolgde zich een brede mix van pop, klassiek en jazz. Het slotakkoord kwam van de Mijdrechtse zanger Stijn Nijhof, die met grote concentratie en een zuivere toon een aria van Johann Sebastian Bach vertolkte. Een waardig einde van een middag vol jong talent.

Stichting Klassiek in De Ronde Venen heeft met De Morgenster een ideale locatie gevonden voor dit soort optredens. De kerk biedt precies wat kamermuziek nodig heeft: intimiteit, een akoestiek die elke nuance draagt en een ambiance die jonge talenten uitnodigt om te groeien. Het concert bewees opnieuw hoe rijk de regio is aan muzikaal talent en hoe belangrijk een podium als dit is om die volgende generatie musici te laten schitteren.

Drummer Cas Letov. Foto: Wilco de Vries.