Inzameling gebruikte fietsen voor Kenia

Rijsenhout – Een fiets is voor veel mensen in Kenia een belangrijk bezit. Er is dan ook een grote vraag naar goede fietsen voor een lage prijs. Swalabro Bicycles in Ukunda is een fietsenbedrijf, waar Nederlandse fietsen gerepareerd, onderhouden en verkocht worden. Met deze fietsenwinkel wordt niet alleen gezorgd voor betaalbaar transport, maar ook voor wat extra werkgelegenheid in een regio waar 50% van de mensen onder de armoedegrens leeft.

Daarom krijgt Swalabro Bicycles steun van de Nederlandse familie Labro door middel van het inzamelen en transporteren van gebruikte fietsen uit Nederland. Eerdere zendingen van honderden fietsen vonden snel hun bestemming en daarom is de familie Labro opnieuw op zoek naar gebruikte fietsen voor mensen uit Ukunda en omgeving. Vooral mountainbikes en kinderfietsen zijn populair. Maar alle fietsen zijn welkom, ook waar iets aan mankeert. Uw/jouw oude fiets maakt voor de inwoners van Ukunda in Afrika een groot verschil.

Fietsen kunnen afgegeven worden bij Nina Labro in Rijsenhout, maar ze kunnen ook thuis worden opgehaald. Telefoon/whatsapp: 06-83642624 of email: maurice.labro@home.nl.