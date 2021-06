Inschrijving voor Burendag 2021 van start

Regio – De inschrijving voor Burendag 2021 is van start gegaan. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een Burendagactiviteit aanmelden via Burendag.nl. Voor de 16e keer organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds deze dag om ervoor te zorgen dat buurten socialer en veiliger worden. Dit jaar valt Burendag op 25 september. Ook bij deze editie staan gezondheid en veiligheid voorop. Met de huidige versoepelingen in het achterhoofd hopen de organisatoren echter dat Burendag dit jaar weer zoveel mogelijk als vanouds samen met elkaar gevierd kan worden.

Socialer gezelliger en veilig

Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier deelneemt aan Burendag is voor de organisatoren ook dit jaar van groot belang. Douwe Egberts en het Oranje Fonds roepen alle deelnemers dan ook op zich tijdens Burendag aan de dan geldende coronamaatregelen houden. De hoop is dat er eind september weer meer mogelijk is en dat Burendag misschien zelfs weer als vanouds gevierd kan worden, maar niets is met zekerheid te zeggen.

Duizenden buurten

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo’n 52.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks duizenden buurten mee. Buren kunnen via Burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op Burendag.nl.