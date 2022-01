Inschrijving voor ‘Betrekken bij Groen Fonds’ open

Amstelland – In 2022 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw 101.500 euro beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in de provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ in aanmerking. Van 1 februari tot en met 1 maart kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Vrijwilligers

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staan op de website van Landschap Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds

Inspirerende voorbeelden

Vorig jaar dienden 88 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. Daarvan werden 41 initiatieven gehonoreerd. Deze initiatieven varieerden van het aanleggen van een bijenleerpad of kruidentuin, tot het realiseren van een ijsvogelwand of een vlinderoase, de monitoring van dassen en vleermuizen en het ‘vergroenen’ van buurten en schoolpleinen. Het Fonds laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving.

Bedenk een goed plan en dien je aanvraag in! De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Foto: Vrijwilligers aan de slag voor meer biodiversiteit. Foto: Landschap Noord-Holland