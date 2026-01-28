Mijdrecht – Zondagmiddag 1 februari vindt om 15.30 uur voor de elfde keer het huiskamerconcert Muziek in Beeld plaats bij IntoTuition, Reiger 6, Mijdrecht, een initiatief van beeldend kunstenares en dichteres Marjolein Berger-Vos. Deze unieke en intieme concerten bieden een diepgaande en inspirerende beleving van beelden, gedichten en muziek.

Mees komt voor de tweede keer naar Mijdrecht voor een optreden met haar gitaar en zang met prachtige liedjes over het leven, ontroerend, speels en licht met de klanken van blues, soul en een vleugje jazz. Marjolein’s inspirerende verhalen over haar beelden en hun gedicht worden afgewisseld met de liedjes van Mees. Geïnspireerd door de muziek kiest Marjolein een bijpassend beeld en gedicht en vervolgens kiest Mees daar weer een liedje bij. De verbindende verhalen van muziek naar beeld en beeld naar muziek ontstaan al improviserend.Ook de energie van het publiek wordt daarin meegenomen.

Meer informatie: https://www.intotuition.nl/concerten-muziek-in-beeld, info@intotuition.nl of app/bel 06 – 2249 7997.

Op de foto: Mees en Marjolein. Foto: aangeleverd.