Hoofddorper Wim winnaar kwartmarathon in Hornmeer

Aalsmeer – Buurtvereniging Hornmeer kijkt terug op een meer dan geslaagd kaartfestijn. Tijdens de kwartmarathon afgelopen zaterdag 20 november mochten zelfs enkele spelers uit Hoofddorp welkom geheten worden. Vanaf het startsignaal werd er een waar spektakel van gemaakt. En dat is het ook geworden. Er is om iedere punt gestreden.

In de ochtend zijn drie partijen gespeeld. Na de lunch brak het tweede gedeelte aan. Al gauw bleek het dat het ‘grote geweld’ in de middag van zich zou laten horen. De latere winnaar kwam heel langzaam boven drijven en dat was een Hoofddorper. Met een pokerface zat hij zijn spelletje te spelen. Het verraste ook niemand dat deze Wim de Rijk met de eerste plaats zou zegevieren met maar liefst 10.646 punten. Op twee is Jan Meijer geëindigd met 10.335 punten en plaats drie was voor Ben Johannessen met 10.335 punten. De poedelprijs mocht Krijna Verhoef met 7887 punten in ontvangst nemen.

Kaarten op zaterdag

Het wekelijke kaarten op vrijdagavond is verplaatst naar zaterdagmiddag. Aanstaande zaterdag 27 november staat koppelkaarten op het programma in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Aanvang is 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur voor inschrijving en koffie of thee. Iedere kaartliefhebber is welkom.