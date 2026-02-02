Herinrichting vrachtwagenparkeerterrein Productieweg

Mijdrecht – Het vrachtwagenparkeerterrein aan de Productieweg op bedrijventerrein Mijdrecht is gebruiksvriendelijker en netter. Gemeente De Ronde Venen heeft daarvoor enkele belangrijke verbetermaatregelen uitgevoerd: opruimen van het hele terrein, vervangen van beplanting en plaatsen van een toiletunit.

Het terrein wordt goed gebruikt door lokale en internationale chauffeurs, maar er waren klachten over het gebruik van het aangrenzende groen als openbaar toilet. Afsluiting of betaald parkeren bleek geen geschikte oplossing, omdat dit tot overlast in woonwijken zou kunnen leiden. Daarom kiest de gemeente, samen met ondernemersvereniging VIB De Ronde Venen, voor praktische maatregelen die het terrein netjes en functioneel houden.

Proefperiode

Oude beplanting is vervangen door andere, nieuwe. Zodra deze beplanting volgroeid is, zorgt het ervoor dat het groen ontoegankelijk is. Daarnaast is een toiletunit geplaatst, zodat chauffeurs een passende sanitaire voorziening hebben. Hiermee wil de gemeente overlast voorkomen en het terrein aantrekkelijk houden voor vrachtwagenchauffeurs. Een proefperiode van zes maanden moet uitwijzen of de toiletunit gep(l)ast gebruikt wordt.

De opening van opgeknapte vrachtwagenparkeerterrein. Op de foto in willekeurige volgorde: wethouder Anja Vijselaar, medewerkers van de Buitendienst Dennis, Dave en Rene, en VIB-leden Gert van ’t Hul, Jan-Kees de Haan, Dennis van Rijn en Arwin Brouwer. Foto: aangeleverd.