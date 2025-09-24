Gym’93 nieuwe naam voor Beuving Lifestyle

Mijdrecht – Sinds 1 juli heeft sportschool Beuving Lifestyle in Mijdrecht een nieuwe eigenaar. Dylan van der Kroon heeft het stokje overgenomen van Jolanda Beuving en Marcel Honingh en zet de onderneming voort onder de naam Gym’93. De overname markeert niet alleen een zakelijke transitie, maar ook een inhoudelijke herpositionering: Gym’93 wil zich profileren als een plek waar persoonlijke aandacht en kwaliteit centraal staan.

Van wereldkampioen tot lokaal begrip

De naam Beuving is in De Ronde Venen al jaren een gevestigde waarde. Jolanda Beuving begon in 2002 samen met Marcel Honingh een sportschool in Uithoorn. Beuving verwierf internationale bekendheid als wereldkampioen fitness en als winnares van titels als Miss Universe en Miss World (overall) in 2004. Als eerste topsporter kreeg zij een A-status van het NOC*NSF. In 2006 volgde de verhuizing naar Mijdrecht, waar de sportschool onder de naam Beuving Sport verderging. Sinds 2015 opereerde het duo vanaf de Nijverheidsweg onder de naam Beuving Lifestyle. De sportschool groeide uit tot een begrip in de regio, met een trouwe achterban en een sterke reputatie.

Nieuwe energie, vertrouwde waarden

Met de overdracht aan Dylan van der Kroon krijgt de sportschool een nieuwe impuls. Gym’93 staat voor een frisse doorstart, waarbij de nadruk ligt op kleinschaligheid, persoonlijke begeleiding en betrokkenheid. Van der Kroon wil een omgeving creëren waarin leden zich gezien en gesteund voelen, en waarin trainen meer is dan fysieke inspanning alleen. “Onze roots liggen in persoonlijke begeleiding, onze kracht zit in oprechte aandacht”, aldus Van der Kroon. “Bij Gym’93 draait het niet alleen om spieren, maar ook om sociale verbinding. Trainen moet voelen als thuiskomen. Wie binnenstapt, wordt begroet, geholpen en gestimuleerd. Het gaat om groei; fysiek, mentaal en in vertrouwen.”

Breed aanbod, duidelijke visie

Gym’93 biedt een gevarieerd lesprogramma, waaronder Reformer pilates, Personal training, Full body power, Essentrics, Bodyshape en spinning. Of het nu gaat om kracht, cardio, rust of mobiliteit: er is altijd een passende les. De filosofie is helder: trainen met aandacht, deskundige begeleiding en een prettige sfeer waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.

Open huis

Op zaterdag 4 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur opent Gym’93 de deuren voor inwoners uit de regio. Bezoekers krijgen de kans om het volledig gerenoveerde pand aan de Nijverheidsweg 17K te verkennen, inclusief de nieuwe Reformer pilates studio.

Op de foto: De symbolische sleuteloverdracht. V.l.n.r. Dylan, Jolanda en Marcel. Foto: Peter Pos.