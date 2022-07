Groei exportwaarde bloemen en planten stagneert

Regio – De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste halfjaar van 2022 af met een record exportwaarde van 4,1 miljard euro; een plus van 1%. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De export van snijbloemen deed het beter met een plus van 3% naar 2,5 miljard euro, dan planten met een krimp van 3% naar 1,6 miljard euro.

“De laatste paar maanden stagneert de exportgroei van bloemen en planten”, concludeert Matthijs Mesken, directeur van de VGB. Met name de landen Frankrijk en België laten een krimp zien. Handelaren hebben te maken met personeelstekorten en hoge kosten voor transport. “De consumentenbestedingen nemen af door de hoge inflatie. De oplopende energieprijzen hangen als een donkere wolk boven de sector”, vervolgt Mesken. “De komende tijd brengt veel onzekerheid met zich mee en dat baart ons zorgen”.

Floridata levert marktcijfers en debiteureninformatie in de sierteeltsector.

De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen bijna 80% van de totale jaaromzet in deze branche.