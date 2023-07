Gratis tekenpas van Landschap Noord-Holland

Regio – In de zomer geniet iedereen volop van de natuur. Ga je met vakantie of trek je erop uit? In deze tijd van het jaar zijn teken actief. Extra opletten dus, want deze kleine beestjes kunnen voor veel ellende zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1,5 miljoen mensen een tekenbeet op. Landschap Noord-Holland stelt gratis tekenpassen beschikbaar voor een veilige verwijdering van teken.

Veilig de natuur in

Landschap Noord-Holland vindt dat iedereen onbezorgd van de natuur moet kunnen genieten en stelt gratis tekenpassen beschikbaar die in je portemonnee passen. Ze bevatten een inkeping om zowel volwassen als jonge teken (nimfen) snel en soepel te verwijderen. Met de pas op zak ben je altijd voorbereid, maar bescherm jezelf ook door gesloten kleding te dragen: draag lange mouwen en een lange broek. En als je buiten bent geweest, controleer je kleding en lichaam op teken.

Beter voorkomen dan genezen

Regelmatig vragen natuur- en groene organisaties aandacht voor teken, tekenbeten en de risico’s van tekenbeten. Want zo’n beet kan voor veel ellende zorgen en de ziekte van Lyme veroorzaken. Veel mensen denken dat teken zich in bomen bevinden, maar dat is niet waar. Teken bevinden zich in het bos, park, hei, duinen of in je eigen tuin. Ze zitten in de buurt van bomen, struiken of hoog gras en dode bladeren.

Het is altijd oppassen geblazen als je buiten bent. Als je door een teek gebeten bent, loop je het risico op de infectieziekte, de ziekte van Lyme. Om dat te voorkomen, moet een teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd (binnen 24 uur is de kans op besmetting met Lyme klein). De nimf, de onvolwassen teek, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Ze zijn niet groter dan een speldeknop en vaak moeilijk te zien.

Meer informatie over de risico’s en de beste beschermingsmaatregelen is te vinden op: www.lymevereniging.nl. Inwoners van Noord-Holland kunnen de pas aanvragen via landschapnoordholland.nl/tekenpas. Maar wees er snel bij, want op is op.