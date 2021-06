Regio – Op zondag 5 september bundelen ‘Gluren bij de Buren’ en ‘Struinen in de Tuinen’ voor het eerst hun krachten en gaat in minimaal 33 deelnemende gemeenten tegelijkertijd plaatsvinden. Na een lange periode waar niets kon, worden eindelijk de bloemetjes weer buiten gezet en kunnen honderden podiumbeesten hun kunsten naar hartelust tonen voor een lokaal publiek.

Deelnemers gezocht

Bij Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen krijgen zowel amateurs als ervaren rotten in het vak een bühne toebedeeld, in naar verwachting 1.500 tuinen verspreid over minimaal 33 gemeenten in heel Nederland. In elk van die tuinen vinden drie optredens plaats, zodat bezoekers een mooie route kunnen samenstellen langs optredens in de (eigen) buurt. Zo flaneert het publiek op 5 september tussen 12.00 en 17.00 uur van dromerige singer-songwriters, langs energieke hiphop, naar hartverwarmende theaterspektakels. En hiervoor zoekt de organisatie nog deelnemers.

Krachten gebundeld

Het jaarlijks terugkerende ‘Gluren bij de Buren’ is deze editie verschoven naar de zomer, om eenmalig de krachten te bundelen met het zomerse zusje ‘Struinen in de Tuinen’. Daarbij worden de optredens dit jaar verplaatst van de huiskamers naar de tuinen van deelnemers, zodat de optredens coronaproof in de buitenlucht kunnen plaatsvinden. Door de bundeling van beide festivals is het mogelijk om deel te nemen als act of host in zeker 33 gemeenten. Wil je nieuw werk uitproberen, podiumervaring opdoen, optreden in intieme setting of ben je gewoon op zoek naar een plek waar je jouw podiumkunsten mag vertonen? Meld je act via de website aan om een optredens te geven.

Tuin als podium

Ben je een geboren host, wil je (nieuwe) buren welkom heten, of ben je gewoon benieuwd hoe jouw tuin eruit ziet als podium? Meld je dan aan als host. Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om je aan te melden als je niet in een van de 33 deelnemende gemeenten woont. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 1 augustus via www.glurenbijdeburen.nl of www.struinenindetuinen.nl