‘Gewoon’ bruin water. Of toch niet zo gewoon?

Door Peter Pos

Mijdrecht – Er zijn verschijnselen in het dagelijks leven die eigenlijk vreemd zijn, maar door hun alledaagsheid nauwelijks nog opvallen. Neem bijvoorbeeld het verkeerslicht voor voetgangers en fietsers: waarom ontbreekt daar het oranje licht? Het is een detail waar zelden bij wordt stilgestaan, simpelweg omdat het altijd zo is geweest. Wat ooit opmerkelijk was, is ongemerkt normaal geworden. Ook binnen de eigen gemeente zijn er tal van zaken die ogenschijnlijk vanzelfsprekend zijn, maar bij nader inzien vragen oproepen.

Kapperszaken en betonnen paaltjes

Waarom zijn er ineens zoveel kapperszaken in Mijdrecht? Is er sprake van een nieuwe haarmodegolf, of wordt er simpelweg vaker een afspraak gemaakt bij de kapper? En dan die betonnen paaltjes bij parkeerplaatsen. Ze lijken bedoeld om auto’s tegen te houden, maar tegen wat precies? In de praktijk veroorzaken ze vooral schade, omdat ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Toch staan ze er al zo lang dat niemand zich nog afvraagt waarom ze niet van rubber zijn gemaakt. Ze zijn onderdeel geworden van het straatbeeld; hinderlijk, maar kennelijk geaccepteerd.

Een vreemd watertje

Langs de Industrieweg ligt een slootje met opvallend bruin water. Al jaren is de kleur hetzelfde. Maar is dat eigenlijk wel normaal? Velen passeren het dagelijks, te voet of op de fiets, zonder zich af te vragen wat de oorzaak is. Zou het een natuurlijk verschijnsel zijn, veroorzaakt door de bodem? Of is er sprake van vervuiling, lozing of iets anders? Het antwoord blijft uit – en misschien juist daarom intrigerend.

Onschuldig of ongezond?

Het zou eenvoudig zijn om het verschijnsel te negeren. Maar soms verdient iets kleins toch aandacht. Want wat als het bruine water niet onschuldig is? Wat als het schadelijk is voor mens of milieu? Misschien is het al eens onderzocht. Misschien ook niet. Maar zolang niemand vragen stelt, blijven de antwoorden uit.

Een kleine vraag, een groter verhaal

Deze observatie gaat niet alleen over water. Het gaat over hoe gemakkelijk het is om te wennen aan het abnormale. Hoe vanzelfsprekend het ongebruikelijke kan worden. Een beetje nieuwsgierigheid – een simpele vraag – kan het beginzijn van een gesprek, of zelfs van verandering.

Daarom deze vraag: Waarom is het water langs de Industrieweg bruin? Gewoon, uit nieuwsgierigheid. Misschien weet iemand het. Misschien kan de gemeente of het waterschap opheldering geven. Laten we het mysterie van het bruine water ontrafelen.

En wie weet… Misschien wordt deze kleine vraag wel het begin van een groter verhaal. Wie zal het zeggen? Ook zo’n vraag of iets opvallends gezien of gehoord, mail naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl.

Bruin water. Foto: Peter Pos.