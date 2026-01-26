Gemeente verbetert dienstverlening afvalbrengstations 

De Ronde Venen – De afvalbrengstations in gemeente De Ronde Venen worden steeds drukker en dat leidt tot lange wachttijden en onveilige situaties. Om de doorstroming en veiligheid voor bezoekers en medewerkers te verbeteren, voert de gemeente vanaf 1 maart 2026 nieuwe maatregelen in op de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude. Deze maatregelen zorgen voor ruimere openingstijden, duidelijke regels en een betere spreiding van bezoeken. Het doel: een veilige, efficiënte en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners.

Nieuwe maatregelen

Het is erg druk op de afvalbrengstations in de gemeente. Vorig jaar nam de gemeenteraad een voorstel aan om een nieuw afvalbrengstation aan de Ringdijk in Wilnis verder te onderzoeken en uit te werken. Tot die tijd zijn maatregelen nodig om de veiligheid en de doorstroming bij de afvalbrengstations te verbeteren. Daarom voert gemeente De Ronde Venen vanaf 1 maart 2026 nieuwe maatregelen in op de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude. De regels zorgen voor meer duidelijkheid, betere doorstroming en een veiligere omgeving voor zowel bezoekers als medewerkers.

Ruimere openingstijden

Mijdrecht: geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. Dit is een uur eerder dan voorheen en het afvalbrengstation sluit niet meer op vrijdagmiddag en tijdens lunchtijd.

Abcoude: geopend op woensdag en zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. Voorheen waren de openingstijden beperkt tot korte blokken: op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur, en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Om iedereen snel, veilig en makkelijk van de afvalbrengstations gebruik te laten maken, worden bezoekers ontvangen door een medewerker van de gemeente. De gastheer-/vrouw geeft bijvoorbeeld een indicatie van de wachttijd of helpt bij het aanbieden van de afvalscheidingspas.

Maximaal 12 keer per jaar

Het is vaak erg druk op de afvalbrengstations. Ook komt het vaak voor dat bedrijfsafval wordt aangeboden, terwijl de afvalbrengstations alleen voor particuliere inwoners van De Ronde Venen zijn. Dit levert veel discussie en gevaarlijke situaties op. Daarom is besloten over te gaan op maximaal 12 bezoeken per jaar. Uit analyse van bezoekgegevens blijkt dat 92% van de huishoudens een afvalbrengstation minder dan 12 keer per jaar bezoekt en dat 60% minder dan 2 per jaar komt. De verwachting is dan ook dat de meeste huishoudens hiermee uitkomen. Voor bijzondere situaties (bijvoorbeeld verhuizing of overlijden) is altijd een extra aanvraag mogelijk. Het aantal bezoeken wordt straks bijgehouden met de afvalscheidingspas. Elk woonadres heeft 1 afvalscheidingspas. Daarmee hebben inwoners, ook nu al, toegang tot de afvalbrengstations. Elk nieuw kalenderjaar staan hier 12 bezoeken op. Dit jaar is dat per 1 maart het geval. Na het aanbieden van de pas bij de zuil, opent de slagboom en is op het scherm te zien hoeveel bezoeken de inwoner nog over heeft. Niet gebruikte strippen vervallen aan het eind van het kalenderjaar.

Per keer 2 m³ afval

Met de tweede maatregel mogen inwoners per keer maximaal 2 m³ per keer wegbrengen. Het gaat hierbij om de totale hoeveelheid afval, niet om de verdeling per soort. Dit is meer dan op dit moment is toegestaan. Dat maakt het makkelijker en duidelijker voor iedereen. Ter informatie: 2 m³ is 2 x 1 x 1 meter.

Impact op de juiste plek

Wethouder Maarten van der Greft (afval): “Met de maatregelen verbeteren we de veiligheid voor bezoekers en medewerkers en verkorten we wachttijden. Het merendeel van onze inwoners bezoekt een afvalbrengstation slechts 0 tot 2 keer per jaar. Dat valt ruim binnen het limiet van 12 bezoeken per jaar, waardoor de impact voor de meeste inwoners beperkt blijft. Ook verwachten we dat de drukte afneemt, omdat bezoeken zich meer spreiden. Al met al zorgen de maatregelen voor duidelijke en eenvoudige regels voor iedereen.”

Afbeelding: bezoeker biedt afvalscheidingspas aan bij zuil afvalbrengstation. Foto: gemeente De Ronde Venen.