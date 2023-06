Amstelveen – Bij een padelclub aan de Grutterij in Amstelveen is dinsdagavond 27 juni een auto tegen de gevel gereden. De sportclub is gevestigd in het pand waarin voorheen Gamma gevestigd was. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Er kan door de muur heen naar binnen gekeken worden. De sportactiviteiten zijn vooralsnog niet afgelast, binnen werd dinsdagavond nog gewoon gesport.

Foto: VLN Nieuws.