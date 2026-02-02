Firma Van der Wilt steekt MO‑20.1 in het nieuw

Wilnis – De meiden van CSW MO‑20.1 lopen er voortaan piekfijn bij. Firma Van der Wilt heeft het team namelijk voorzien van gloednieuwe trainingspakken. Sponsor Michiel van der Wilt wilde graag iets betekenen voor de club en koos vol enthousiasme voor de talentvolle MO‑20.1‑ploeg.

Met hun frisse outfit en een zichtbaar trotse begeleidingsstaf kan het team weer vol flair het veld op. De meiden reageerden enthousiast op het gebaar: “Het is toch mooi als een lokale ondernemer ons zo steunt”, klinkt het langs de lijn. Met dank aan Van der Wilt gaat MO‑20.1 dit seizoen niet alleen sportief de strijd aan, maar ook stijlvol.

Bovenste rij v.l.n.r.: sponsor Michiel van der Wilt, Noa Pinkster, Sara Scherphuis, Anouk van Engen, Evi Millenaar, Noor Honing, Jasmijn van den Berg, Michelle Mooi, Lotte Kuiter en Tess Hogenboom.

Onderste rij v.l.n.r.: Ary Groenewegen, Maud van Leeuwen, Liza Bakker, Sylvie van Eekelen, Abby Erkelens, Jael de Jong, Fiene Guerand en leider William Roelvink. Niet op de foto: Paul Verheul, Isa Verheul en Paul de Vries.