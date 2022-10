Familievoorstelling ‘Peter Peper’ in Poppentheater

Amstelland – Milan en Yalan willen graag een ‘rijsttafel’ maken, maar weten niet hoe. Wat nu? Plotseling verschijnt Peter Peper, een piraat uit lang vervlogen tijden. Hij neemt hen mee op reis door de tijd. Ze varen over woeste oceanen, raken de weg kwijt en spoelen aan op het eiland Banda. Ze klauteren over rotsen van gember en sluipen door een jungle van groenten. Dan ontmoeten ze Saraja, die tot slaaf is gemaakt en moet werken voor de VOC. Samen gaan ze op smokkeltocht naar de plantage van de kaaskoppen. Zullen zij in staat zijn om Saraja te bevrijden en de benodigde specerijen te veroveren voor hun recept?

In de voorstelling Peter Peper versmelten muziektheater, poppenspel, en live-animatiefilm tot een spannende, soms ontroerende, maar vooral grappige voorstelling. Zo komt de oude geschiedenis van ver weg naar dichtbij. Er wordt echt gekookt en je mag ook proeven! Peter Peper is een co-productie van IJsbeerINC. en Hotel Modern, het gezelschap dat nationale en internationale bekendheid verwierf. De voorstelling is voor iedereen vanaf 6 jaar op zondag 9 oktober vanaf 14.30 uur te zien in het Amstelveens Poppentheater. Reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl; info@amstelveenspoppentheater.nl of via 020-6450439