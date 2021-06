Familie Sport Challenge in Amsterdamse Bos

Amstelland – Op vrijdag 16 juli kun je met het hele gezin in het Amsterdamse Bos weer meedoen met de Familie Sport Challenge! Een uitdagende ochtend of middag voor sportieve kinderen die samen met hun broers, zussen en ouders of verzorgers de strijd met andere teams aangaan. Je doet in totaal mee aan zes sportieve activiteiten. Het gezin dat de meeste punten weet te scoren heeft gewonnen! Volleyballen staat op het programma, evenals een atletiek, golfen, frisbeeën en een kickboksbootcamp. Alle sporten vinden plaats onder begeleiding van professionele trainers.

Deze activiteit is onderdeel van Midzomer Mokum (www.midzomermokum.nl), het zomerprogramma dat de gemeente Amsterdam speciaal voor jongeren heeft ontwikkeld. Aanmelding voor de activiteit verloopt via www.amsterdamsebos.nl/boskalender. De sportieve uitdaging aangaan kan op 16 juli van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. Deelnemers uit een team komen uit hetzelfde huishouden. De corona-maatregelen worden bij de Family Sport Challenge in acht genomen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.amsterdamsebos.nl/boskalender of ga naar De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Open van woensdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar via: 020-2517840.