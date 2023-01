Expositie ‘Vluchtelingen’ in Galerie de Tuinkamer

Hoofddorp – Galerie de Tuinkamer opent 2023 met een actuele expositie waarin drie kunstenaars ieder op hun manier invulling geven aan het thema Vluchtelingen. In de foto’s van Welmoed Reitsma staat de kwetsbaarheid van de mens centraal en is oorlog en geweld nooit veraf, evenals de angst of pijn die hiermee gepaard gaat. Mark van Praagh is mede door zijn werk als vrijwilliger op Lesbos geraakt door de vluchtelingen problematiek. Marjo van der Leeuw-Lauwereys is textielkunstenares met oog voor wereldproblematiek en de emotie die zo’n gebeurtenis in haar oproept.

De expositie wordt geopend op vrijdag 20 januari om 16.00 uur door Minara Casanova, medewerkster bij de Stichting Vluchtelingenwerk. De expositie loopt tot en met zaterdag 4 maart. Galerie de Tuinkamer is geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur of op afspraak. Iedereen is welkom, toegang gratis. Adres is Wilsonstraat 6 in Hoofddorp. Een afspraak maken kan telefonisch via 023-5623858 of per mail: pj.dees@quicknet.nl. Meer info: www.galeriedetuinkamer.nl.

Expositie Vluchtelingen. Foto: Mark van Praagh, Time Table.