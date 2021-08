Expositie ‘Geraakt door de Kunst’ in de Tuinkamer

Hoofddorp – Van 14 augustus tot en met 9 oktober is in Galerie de Tuinkamer in Hoofddorp de expositie ‘Geraakt door de Kunst’ te zien, met werk van Rosel Marci (schilderijen, olieverf), Marian Kastelein (3D vilt objecten) en Ria Straatman (stenen beelden). ‘Geraakt door de Kunst’ geldt voor de kunstenaars, maar ook voor Galerie de Tuinkamer die met deze expositie haar eerste lustrum viert.

Terre des Hommes

Galerie de Tuinkamer werkt in dit seizoen samen met Terre des Hommes. In overleg met de exposanten gaat een deel van de opbrengst naar deze stichting, die slachtoffers van kinderarbeid, kindermisbruik en uitbuiting ondersteunt.

Galerie en beeldentuin

Galerie de Tuinkamer is een bijzondere, laagdrempelige plek maar ook houdt men zich aan de corona maatregelen, dus graag even reserveren. Maximaal twee bezoekers. Het is een galerie en beeldentuin waar je ook nu in een gezellige, ongedwongen sfeer van de kunst kunt genieten en door middel van korte filmpjes kan kennismaken met de kunstenaars. Vier keer per jaar is er een wisselende expositie.

De expositie ‘Geraakt door de Kunst’ is te bezoeken op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Galerie de Tuinkamer is te vinden aan de Wilsonstraat 61 in Hoofddorp. Voor meer informatie en aanmelding: www.galeriedetuinkamer.nl