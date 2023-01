Expeditie Koude Kermis in Poppentheater

Amstelveen – Zondag 15 januari brengt Theatergroep Knars de voorstelling Expeditie Koude Kermis in het Amstelveens Poppentheater. Als je huis is gesmolten, waar moet je dan heen? Voor de Expeditie Koude Kermis zijn de drie dapperste ijsberen van de Noordpool geselecteerd om een nieuwe plek te vinden. In een zelfgemaakte hovercraft trekken ze richting het wilde zuiden. Daar waar de mensen wonen. Zou er nog plek zijn voor een nieuwe ijsberenkolonie? Deze inventieve ijsberen lijken misschien wereldvreemd, maar je zult hen uiteindelijk in je hart sluiten.

De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en begint zondag om 14.30 uur. Toegang 9 euro. Kaarten kunnen gereserveerd via www.amstelveenspoppentheater.nl, 020-6450439 of info@amstelveenspoppentheater.nl.

Foto: Theatergroep Knars