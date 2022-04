Excursie naar Friesland met Maarse & Kroon bus 73

Regio – Op zaterdag 7 mei organiseert de Stichting Veteraan Autobussen, regio Noord-Holland (voorheen Maarse & Kroon) een excursie naar de opening van het museum ‘Openbaar Vervoer Collectie Nederland’ in Sonnega. De rit naar Friesland gaat met busnummer 73, de Leyland/Verheul uit 1960. De bus heeft vele jaren in en rond Aalsmeer en Haarlemmermeer diensten gereden. Tijdens deze feestelijke dag zijn er goede binnen- en buitenvoorzieningen. Verder is er een markt met diverse kramen.

Het wordt een dag vol feestelijkheden en vooral oldtimer bussen. Bus 73 vertrekt om 9.00 uur vanaf de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw Vennep (bij het Transport Museum) en rond 18.30 uur eindigt hier de excursie weer. Het vertrek uit Sonnega is gepland om circa 16.00 uur. De kosten voor deelname aan de excursie is 15 euro per persoon, contant te betalen in de bus aan de chauffeur. Het maximaal aantal deelnemers is veertig. Snel aanmelden is dus een aanrader en kan door een mail te sturen naar: sytse1950@hotmail.com