Eveline Veenvliet‑van der Geest over het succes inzamelingsactie en haar drijfveren

Wilnis/Kosovo – Enkele weken geleden berichtte de Nieuwe Meerbode over de schrijnende situatie op de vuilnisbelt van Peja in Kosovo. Wat vrijwilligers daar aantroffen, laat niemand onberoerd: ruim duizend honden die moeten overleven tussen vuilnis, scherpe objecten, plastic en voedselresten. Veel dieren worden er gedumpt, soms nog als piepkleine pup. “Het is een plek waar je hart breekt en je tegelijkertijd weet dat je iets moet doen”, zegt Eveline Veenvliet‑van der Geest uit Wilnis, een van de initiatiefnemers naast Suze, Susan en Reninka,en aanjager van dit hartverwarmende project. “Zeker de pups, die hebben zó weinig kans in die omstandigheden. Zó veel kleintjes redden het simpelweg niet.”

Hartverwarmend

Vrijwilligers en dierenartsen in Kosovo werken onafgebroken om honden te vangen, castreren en monitoren. Ook sommige werknemers van de afvalberg proberen te helpen wanneer ze kunnen. Om hun inzet te ondersteunen, werd de actie De Vuilnisbakkies in samenwerking met Animals Kosovo gestart in Nederland. Het doel: 30.000 euro inzamelen voor 500 castraties en vijf vangkooien; cruciaal om veilig en diervriendelijk te kunnen werken.

Begin januari 2026 kon de balans worden opgemaakt. De actie blijkt een groot succes: er is 32.500 euro opgehaald. “Toen we het eindbedrag zagen, kreeg ik kippenvel”, vertelt Eveline. “Zó veel mensen, zó veel betrokkenheid, het was echt hartverwarmend.” Een groot deel van de geplande castraties is inmiddels uitgevoerd. Daarmee wordt jaarlijks de geboorte van 2.000 tot 3.000 pups voorkomen, een enorme stap in het terugdringen van het aantal zwerfhonden.

Succes

Het succes was een gezamenlijke inspanning. Suze Steenbergen maakte producten, waarvan de volledige opbrengst naar de actie ging. Eveline zelf organiseerde wandelingen en trainingen vanuit haar hondenschool Aandacht voor je Hond. De snuffeltuin Ondesnuuftuun van Susan van der Beek droeg bij, net als Reninka van den Dorpe, die haar opbrengst van coachende wandelingen deelde. Jumbo Wilnis stelde de statiegeldbonactie in november beschikbaar. En dankzij een eerdere publicatie in de Nieuwe Meerbode stroomden extra donaties binnen. “Elke euro, elke like, elke share… het heeft allemaal verschil gemaakt”, benadrukt Eveline. “Ik hoop dat donateurs echt voelen hoe belangrijk hun bijdrage is.”

Hoewel de inzamelingsactie officieel is afgerond, gaat het werk in Peja onverminderd door. Steunen kan nog steeds via NL52ABNA0131437534 t.n.v. Animals Kosovo, o.v.v. Vuilnisbakkies. “De vrijwilligers daar zijn onvermoeibaar”, zegt Eveline. “Het minste wat wij hier kunnen doen, is hen blijven helpen.”

Extra lading

Voor Eveline zelf heeft de actie een extra bijzondere lading. Dit jaar viert ze haar driejarig jubileum als eigenaar van een individuele hondenuitlaatservice en privé‑hondenschool. Haar inspiratie was Luka, de hond die ze adopteerde uit Roemenië. “Luka heeft mijn blik op honden voorgoed veranderd”, weet ze. “Hij liet me zien hoeveel veerkracht een hond heeft, maar ook hoe kwetsbaar ze zijn wanneer ze geen begeleiding krijgen.”

De liefde voor buitenlandse honden groeide tijdens haar vrijwilligerswerk bij een stichting die zich voor deze dieren inzet. Dat leidde tot een professionele ontwikkeling. Ze werd kynologisch instructeur, aangesloten bij de Raad van Beheer, en volgde een erkende opleiding bij Kynotrain. “Ik wil werken volgens hoge kwaliteitseisen. Hondeneigenaren verdienen goede begeleiding en honden verdienen duidelijkheid, geduld en liefde. Als je ziet hoe een hond weer vertrouwen krijgt, dát is waarom ik dit werk doe. Door regelmatige nascholing blijft ze haar kennis uitbreiden. “De band tussen mens en hond is iets heel waardevols. Als ik daaraan kan bijdragen, al is het maar een beetje, dan is dat voor mij de mooiste beloning”, besluit Eveline.

Op de foto: Vangkooien zijn noodzakelijk. Eigen foto.