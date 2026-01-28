Ernstige aanrijding op de N201

Vinkeveen – Een bestuurster van een personenauto is donderdag 22 januari zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de N201 bij Vinkeveen. Het slachtoffer reed over de provinciale weg vanuit de richting Mijdrecht en botste door nog onbekende reden frontaal op vrachtwagen. Het voertuig belandde vervolgens in de naastgelegen sloot. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatste. Ook het Mobiel Medisch Team kwam met de helikopter ter plaatse. De vrouw is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en vervolgens overgebracht naar het AMC. De politie doet onderzoek.
Foto: VLN Nieuws.