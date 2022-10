Energie-intensieve branches: Laat ons het blijven maken

Regio – De sierteeltbranche, onder de paraplu van Glastuinbouw Nederland, luidt samen met negentien andere energie-intensieve branches de noodklok. Via een gezamenlijke campagne #laatonshetblijvenmaken, met ondersteuning van VNO-NCW en MKB Nederland, roepen zij het kabinet op om tienduizenden maakbedrijven uit energie-intensieve branches te steunen vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat om bedrijven die producten maken die wij met zijn allen gebruiken in ons dagelijks leven. Brood en andere voedingsmiddelen, bloemen, planten, papier, keramiek, textiel en metaal. Voor de korte termijn roepen de brancheorganisaties de politiek op om deze ondernemers tijdelijk tegemoet te komen (net als omringende landen). Dit om hen perspectief te bieden én te ondersteunen bij de verdere verduurzaming. Een groot deel van de bedrijven komt ernstig in de financiële problemen door de enorme prijsstijgingen. Zonder die steun zullen meerdere bedrijven omvallen.

“Lastig prijsverhogingen door te voeren”

Als onderdeel van de campagne is een flyer uitgebracht en vertellen ondernemers welke drastische gevolgen zij ondervinden van de stijgende energiekosten. Annemiek Hofland is eigenaar van Hofland Flowering Plants, een glastuinbouwbedrijf van 4,5 hectare in het Westland: “Ons familiebedrijf bestaat al 122 jaar. Mijn broer en ik zijn de vijfde generatie. Wij kweken tuin- en kamerplanten waarvan de prijs wordt bepaald door het aanbod op de markt. Het krijgen of vragen van een hogere verkoopprijs is daarom niet vanzelfsprekend, zoals onze leveranciers dat wel kunnen. Het is lastig om de prijsverhogingen door te voeren in onze verkoopprijs. We gaan met elkaar dan ook een heel spannend najaar tegemoet.”

Tien keer zo hoog

De energieprijzen zijn ten opzichte van vorig jaar tien keer zo hoog. Voor Hofland Flowering Plants betekent dat 300% hogere kosten. “Daarnaast zijn ook onze toeleveranciers van onder andere potgrond, meststoffen en bijvoorbeeld teeltpotten genoodzaakt hun prijzen te verhogen. Dat is nog eens 15% op dit moment. Of het einde van al deze prijsverhogingen al in zicht is weten we nog niet. Elke week krijg ik wel weer een prijsverhoging binnen, hetzij van het transportbedrijf of uitzendbureau dan wel de potgrondleverancier of een andere partij.”

“Enorme impact op de tuinbouw”

Jan Willem Wieringa is CEO van Desch Plantpak. Zijn bedrijf produceert kwalitatief hoogwaardige thermovorm potten en containers, transporttrays, zaaitrays, verspeentrays en perkgoed packs. Hij legt uit wat de energiecrisis voor zijn bedrijf betekent: “De dramatisch hoge gas- en elektriciteitsprijzen hebben een enorme impact op de tuinbouw. We zien al de eerste faillissementen, kwekers die hun kassen leeg laten staan of veel minder neer gaan zetten. Dat betekent dat ze dus veel minder potten en trays nodig hebben. We verkopen veel minder volume en zijn nu dus hard aan het remmen in onze productie. In twee fabrieken staat de helft van de machines al stil. Dit heeft een enorme impact op onze resultaten. Het is bizar dat ik nu, zodra ik wakker word, eerst kijk wat de energiekosten gaan worden die dag.”

Bron: Royal FloraHolland