Eigen corona testlocatie voor medewerkers Amstelring

Amstelland – Op 24 november heeft zorgorganisatie Amstelring een eigen corona testlocatie voor haar medewerkers in gebruik genomen. Zo kunnen medewerkers dichtbij hun werk en op ieder moment van de dag getest worden. Deze eerste testlocatie is ingericht bij woonzorgcentrum Groenelaan in Amstelveen. In de komende weken komen er nog twee testlocaties bij, in andere woonzorgcentra van Amstelring.

“Snel kunnen testen is noodzakelijk om nieuwe uitbraken in onze woonzorgcentra, verpleeghuizen en bij mensen thuis te voorkomen. En om alle medewerkers gezond aan het werk te houden. Want we hebben iedereen hard nodig in de zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning”, aldus Trudy Roek, projectleider bij Amstelring.

Lange wachttijd onwerkbaar

“Bij de GGD’en is het nu zo druk, dat medewerkers met aan corona-gerelateerde klachten soms wel twee dagen moeten wachten voordat ze getest kunnen worden. Met alle gevolgen van dien. Daarom biedt Amstelring nu zelf de mogelijkheid van een officiële PCR-test aan.” Amstelring heeft testapparatuur aangeschaft. De uitslag is binnen 15 minuten bekend. Als de test negatief is, dan kunnen medewerkers naar hun werk. Als de test positief is, dan krijgt de medewerker een brief mee met instructies. Dat betekent in ieder geval: naar huis en in quarantaine. De apparatuur, de ondersteuning en de training van de hoofdgebruikers is verzorgd door StreekLab. Deze organisatie regelt ook de registratie van de uitslag bij de GGD.

Handen uit de mouwen

“Bij Amstelring heerst er een ‘we steken de handen uit de mouwen’ cultuur”, licht Trudy Roek het initiatief toe. “Twee weken geleden kregen we signalen over de lange wachttijden en nu starten we al. In eerste instantie bij onze woonzorglocatie Groenelaan, met twee testapparaten, die worden bemensd door eigen medewerkers. Daarmee kunnen we snel meerdere mensen testen. Binnenkort gaan we het PCR-testen ook mogelijk maken bij nog twee andere locaties van Amstelring. We willen het laagdrempelig en toegankelijk houden, zodat onze medewerkers zich niet alleen snel kunnen laten testen, maar ook snel de uitslag hebben.”