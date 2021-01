Amstelland – In maart wordt de allereerste landelijke Ommetje-bedrijvenchallenge gehouden. Deelnemende bedrijven gaan de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk punten bij elkaar te wandelen in het kader van de Wandel tijdens je Werk-dag op 8 april. Uit een peiling van Stichting Wandelnet blijkt dat meer mensen tijdens de coronacrisis en de lockdown wandelen; ook tijdens het (thuis)werken. Veel mensen gebruiken daarvoor de app Ommetje van de Hersenstichting. De twee stichtingen slaan de handen daarom ineen en organiseren samen de eerste landelijke ‘Ommetje-bedrijvenchallenge’.

Challenge

De Ommetje-bedrijvenchallenge vindt plaats van 1 tot en met 31 maart. De top drie – de bedrijven met gemiddeld de meest behaalde punten – wordt bekend gemaakt op donderdag 8 april, tijdens de Wandel tijdens je Werk-dag 2021. Elk bedrijf betaalt een bijdrage voor deelname, wat zal worden besteed aan hersenonderzoek. Aanmelden als bedrijf kan op www.hersenstichting.nl/ommetjebedrijven.

Ommetje-app

Wandelen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer energie en bent productiever na het lopen van een ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Om de hersengezondheid van Nederland te verbeteren ontwikkelde de Hersenstichting de Ommetje-app. Stichting Wandelnet zet zich in voor de belangen van wandelend Nederland en organiseert voor werkend Nederland jaarlijks de landelijke Wandel naar je Werkdag. Op die landelijke dag wordt werkend Nederland uitgedaagd een (deel) van het woon-werkverkeer wandelend af te leggen. Door de huidige situatie wordt dat lastig. Uit de zomerpeiling (2020) heeft Wandelnet geconstateerd dat mensen vorig jaar veel meer wandelden dan voorheen. En dat is net wat ze met de Wandel naar je Werk-dag wil bereiken: dat mensen op werkdagen meer bewegen. Voor 2021 heeft Wandelnet daarom de titel aangepast naar: Wandel tijdens je Werk-dag. Om medewerkers fit en vitaal te houden gebruiken steeds meer mensen en bedrijven de Ommetje-app. Twee mooie initiatieven met eenzelfde doel: mensen letterlijk in beweging krijgen en houden.

Wandelnet

Stichting Wandelnet zich in om aandacht te vragen voor wandelen en wandelroutes in Nederland, zodat provincies en gemeenten zorgen dat er ruimte is om veilig en aantrekkelijk te voet te gaan. Dit doet Wandelnet samen met de inzet van ruim 900 vrijwilligers en de steun van partners. Meer informatie: www.wandelnet.nl

Hersenstichting

De Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken worden onderzoek gedaan, wordt voorlichting gegeven en wordt ingezet op betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.