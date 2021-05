Dubbel plezier met geraniums

Regio – De geranium is de ultieme zomerbloeier voor balkon, terras en tuin. De plant geeft zoveel bloemen dat je er gerust een paar uit kunt knippen. Zo heb je extra veel plezier van de geranium, zeker als je ze laat drijven, inlijst, de terrastafel er extra feestelijk mee dekt of er ijsklontjes van maakt. En de plant? Die blijft dapper doorbloeien tot diep in het najaar!

Drijfbloemen

Buitengewoon eenvoudig en feestelijk: drijvende geraniums. Vul een platte schaal met water en knip volle bloemen uit de geraniumplant. Laat ze vervolgens te water. Wanneer je kiest voor een glazen schaal heb je optimale zichtbaarheid.

Droogbloemen

Helemaal terug van weggeweest: zelf bloemen drogen en inlijsten. Zorg dat de geraniumbloemen droog zijn en leg ze tussen twee vellen keukenpapier. Daar bovenop zet je bijvoorbeeld een stapel boeken. Dan is het zo’n drie weken geduld hebben, voordat je de bloemen voorzichtig tussen het keukenpapier uit kunt halen. Doe ze in een glazen fotolijst en hang aan de muur. Gebruik je een gewone lijst? Dan kun je de bloemen beter vastlijmen op papier voordat je ze in het frame zet.

Tafelbloemen

Op een zomerse feesttafel horen bloemen. Zet daarom gerust een aantal rijkbloeiende geraniums op tafel. Maar soms staat de tafel zo vol met heerlijkheden dat voor een mooie pot vol geraniums eigenlijk geen plek is. De oplossing is buitengewoon simpel! Knip een aantal bloemen uit de geranium en zet ze in kleine vaasjes of miniflesjes her en der op de tafel. Je bent in een mum klaar en het is bijzonder fleurig. En wees gerust: de geranium in de pot maakt weer volop nieuwe bloemknoppen aan (voor bij het volgende feestje).

IJsbloemen

Lekker genieten van een koel drankje op een zomerse dag? Vul een koelemmer met fleurige ijsblokjes. Je hebt ze zo gemaakt met geraniums! Pluk een paar bloemblaadjes, doe ze in een ijsklontjesvorm, giet er voorzichtig water bij en zet in de vriezer. Als het ijsblokje gesmolten is, drijven de bloemen vrolijk in de emmer. Er is een eenvoudig trucje om heldere, transparante ijsklontjes te maken zodat je de bloemetjes goed kunt zien. Gebruik gekookt water. Als dat afgekoeld is, giet je het in de ijsklontjesvorm. Proost!

Verzorgingstips

Om te genieten van een rijk en langdurig bloeiende geranium heb je geen groene vingers nodig. Drie eenvoudige tips:

– Geef regelmatig water zodat de potgrond licht vochtig blijft.

– Voeg eens per twee weken (vloeibare) plantenvoeding toe aan het gietwater of gebruik (eenmalig) langwerkende voedingskegels.

– Haal de uitgebloeide bloemetjes steeds weg. De geranium maakt dan snel nieuwe knoppen. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.facebook.com/mijngeranium.

Foto: Pelargonium for Europe (PfE)