Douane: Btw op aankopen webshops buiten EU

Regio – Wie vanaf 1 juli iets koopt in een webshop buiten de Europese Unie (EU) betaalt altijd btw. Ook bij aankopen onder de 22 euro. Dit komt door de nieuwe EU btw-regels. Uit een peiling in opdracht van de Douane blijkt dat de meerderheid van de Noord-Hollanders (57,5%) die het afgelopen half jaar iets kocht in een webshop buiten de EU, nog niet op de hoogte is van de nieuwe EU btw-regels.

Daarom start de Douane een campagne om te voorkomen dat online shoppers worden verrast door onverwacht duurder uitvallende aankopen. Momenteel hoeven bedrijven buiten de EU voor pakketjes tot 22 euro geen invoer-btw te rekenen, maar bedrijven binnen de EU wel. Hierdoor kunnen webshops buiten de EU producten goedkoper aanbieden dan Europese webshops. Met de nieuwe regels komt daar verandering in. Dit draagt bij aan een eerlijkere concurrentie met Europese webshops.

Campagne

Volgens Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane, is voorlichting over de nieuwe EU btw-regels belangrijk: “Met de campagne internetaankopen wil de Douane consumenten bewust maken van de bijkomende kosten in een webshop buiten de EU. Voor aankopen onder de 22 euro komt hier vanaf 1 juli de btw bij. Meestal gaat het om 21% van het aankoopbedrag. Op www.douane.nl/internetaankopen vind je meer informatie over de nieuwe btw-regels en bijkomende kosten voor bestellingen in webshops buiten de EU.”

Top 3 vestigingslanden

China is al jaren favoriet als het gaat om webshops buiten de Europese Unie. De verdiepende peiling in opdracht van de Douane bevestigt dit. Negen op de tien (90,6%) respondenten deed hier recent een aankoop. Op de tweede plek staan Britse webshops (14%). Sinds 1 januari 2021 behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU. Ook webshops in de Verenigde Staten (12,3%) blijven populair. Laatstgenoemde vooral onder 16- en 17-jarigen (24,3%).

Bijkomende kosten

Koop je iets in een webshop buiten de EU? Kijk dan voor je afrekent welke kosten zijn inbegrepen. Als de btw er niet bijstaat, dan betaal je deze achteraf. Het post- of pakketbedrijf dat het pakket in Nederland vervoert, doet hiervan aangifte bij de Douane. Voor deze administratieve werkzaamheden berekent het post- of pakketbedrijf vaak een vergoeding; de inklaringskosten. De inklaringskosten verschillen per vervoerder en komen bovenop de btw die je aan de Douane betaalt.

Bij aankopen vanaf 150 euro betaal je de Douane meestal invoerrechten (tot 12% van het aankoopbedrag). Meer weten over bijkomende kosten voor aankopen in webshops buiten de EU? Kijk op www.douane.nl/internetaankopen of stel je vraag aan de virtuele assistent.

Over de peiling

De peiling is van 2 tot en met 12 april 2021 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Douane. Aan het onderzoek namen 1.116 respondenten deel vanaf 16 jaar die de afgelopen zes maanden ten minste een aankoop deden in een webshop die buiten de Europese Unie gevestigd is.