Diploma’s voor stokstaartjes van Qui Vive Hockey

De Kwakel – Het najaarsblok zit er voor de stokstaartjes van hockeyclub Qui Vive weer op. Afgelopen zondag had deze groep van 4 tot 6-jarige kinderen alweer de laatste training van dit blok die uit acht trainingen bestond. Acht weken lang hebben zij spelenderwijs het hockeyspelletje steeds meer leren kennen. Door middel van allerlei verschillende oefeningen kwamen zij hier mee in aanraking. Plezier staat uiteraard voorop en aan de blije koppies van alle stokstaartjes gezien te hebben, is dat ook de afgelopen weken weer gelukt.

Pietentraining

Afgelopen zondag 21 november stonden er in plaats van 43 stokstaartjes heel veel Pietjes en Sinterklazen op het veld, want van te voren was er aangekondigd dat de laatste training een pietentraining zou worden. Aan alle oefeningen was een Sinterklaas tintje gegeven. Zo moesten de kinderen bijvoorbeeld met hun stick aan de bal over het dak lopen, slalommen om Sinterklaas zakken heen en werden de cadeautjes op hun stick via een parcours in de schoorsteen gegooid. De training duurde deze laatste keer een half uurtje langer dan de andere weken omdat de kinderen na afloop nog in het zonnetje werden gezet. Na al die weken oefenen hadden ze natuurlijk stuk voor stuk een diploma verdiend. Naast alle stokstaartjes kregen ook alle (jeugd)trainers (Nessa, Manou, Robine, Loebna, Pia, Kyan, Jesse, Bas, Angad en Lisette) een groot applaus en kregen zij een bedankje namens de club. Iedere zondagochtend waren zij al vroeg op het hockeyveld te vinden om alle oefeningen uit te zetten zodat de kinderen om half 10 direct konden starten met trainen.

Na de voorjaarsvakantie (half maart) start er weer een voorjaarsblok van acht trainingen. Qui Vive hoopt ook dan weer heel veel stokstaartjes op zondagochtend op het hockeyveld te zien. Aanmelden hiervoor kan nu al door een mailtje te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl