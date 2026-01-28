De Vinken geeft titel Sportploeg van het Jaar passend vervolg

Vinkeveen – De Vinken 1 heeft zaterdagmiddag in eigen hal een mooi vervolg gegeven aan uitverkiezing tot Sportploeg van het Jaar 2025. Een dag na de feestelijke verkiezing kreeg de ploeg tegen Sporting Trigon de kans om die eretitel ook binnen de lijnen extra glans te geven. Met verzorgd aanvalsspel, hoge intensiteit, veel tempo en een scherp schot werd het publiek getrakteerd op een overtuigende wedstrijd, die uiteindelijk uitmondde in een klinkende 32-13 overwinning.

Razendsnelle voorsprong

Na de moeizame zege van vorige week op hekkensluiter Sporting West was De Vinken erop gebrand om ditmaal vanaf de start het initiatief te nemen. Dat lukte uitstekend. Binnen drie minuten liep de Koeleman Elektro-formatie uit naar een 5-0 voorsprong, wat Sporting Trigonal vroeg dwong tot een time-out. De openingstreffer kwam op naam van Levi Kroon, waarna Bente Claassen, als vervangster van de geblesseerde Zoë van Dasler, met een fraaie doorloopbal voor 2-0 zorgde. Twee afstandsschoten van Jerom Stokhof en een schot van Mathijs de Rooij maakten het sterke begin compleet.

Die openingsfase bleek een voorbode voor de rest van de wedstrijd. De bezoekers slaagden er aanvallend niet in om genoeg variatie in hun spel te brengen, waardoor De Vinken veel ballen onderschepte en het spel effectief wist te ontregelen. Bij rust had de thuisploeg al een comfortabele voorsprong opgebouwd: 17-8.

Doelpuntenreeks

Direct na rust scoorde de meest aanvallende heer van Sporting Trigon nog de 17-9, daarna nam De Vinken verder afstand. Terwijl de bezoekers in het tweede bedrijf slechts vijf keer trefzeker waren, bleef aan Vinkenzijde de doelpuntenmachine draaien. Met name Luka van der Vliet, Jerom Stokhof en Levi Kroon vonden veelvuldig de korf, maar uiteindelijk stonden alle acht spelers op het scoreformulier. Ondanks dat het geen spannende wedstrijd werd, was het voor het thuispubliek een vermakelijke middag.

Door deze overwinning blijft De Vinken stevig in de top meedraaien en staat het nog altijd op de tweede plaats, een punt achter koploper DES, waar volgende week een belangrijke uitwedstrijd op het programma staat.

Op de foto: De Vinken in de aanval. Foto: aangeleverd.