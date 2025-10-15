Vinkeveen – De Vinken 3 zette zaterdag de kers op de taart van een uitstekend seizoen. In eigen huis won de ploeg overtuigend met 21-8 van SGV 2. De concurrentie liet punten liggen, waardoor het kampioenschap definitief naar de Vinkeveense formatie ging. Vanaf het begin was duidelijk dat De Vinken niets aan het toeval wilde overlaten.

Zonder de geblesseerden Dylan Bravo Torres en Mike Verlaan liet het team vanaf het eerste fluitsignaal zien met één helder doel aan de wedstrijd te zijn begonnen: winnen. Na een vroege 0-1 achterstand nam De Vinken snel het initiatief over. Via treffers van Maggie de Pijper en Jonas Kraaijkamp werd de stand omgebogen. De Vinkeveense verdediging hield de tegenstander stevig in de tang en dwong talloze fouten af, terwijl de aanvallen scherp werden uitgespeeld. Zo liep De Vinken uit naar een comfortabele 12-2 ruststand.

Ook in de tweede helft bleef de ploeg domineren. Met gevarieerd aanvalsspel en trefzekere schoten werd de voorsprong verder uitgebouwd tot 21-8. Missie volbracht. Al snel werd duidelijk dat concurrent MIA belangrijke punten had verspeeld, waarna het feest in Vinkeveen echt kon losbarsten. Op de beslissende dag maakte De Vinken 3 het koelbloedig af; een meer dan verdiend kampioenschap voor deze jonge ploeg.

Op de foto: De Vinken 3 kampioen na overtuigende zege op SGV 2. Foto: aangeleverd.