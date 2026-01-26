Creatieve en gezellige bijeenkomst bij Zonnebloem Mijdrecht 

Mijdrecht – De Zonnebloem afdeling Mijdrecht organiseerde op woensdag 21 januari een sfeervolle en creatieve bijeenkomst. Tijdens deze gezellige ochtend gingen de deelnemers samen aan de slag met het schilderen van happy stones en/of het maken van waxinelichtjes. Happy stones zijn beschilderde steentjes met vrolijke kleuren, teksten of symbolen, bedoeld om iemand blij te maken. Ze worden vaak neergelegd om door anderen gevonden te worden en zo een glimlach te bezorgen. Ook worden ze vaak gebruikt als trooststeentjes.

Bij binnenkomst werd iedereen warm ontvangen met koffie of thee en een heerlijk stuk perentaart. Dit zorgde direct voor een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Daarna konden de deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten. Met acrylstiften en veel enthousiasme ontstonden kleurrijke en vrolijke happy stones. Ook de waxinelichtjes werden met zorg versierd en zullen voor een extra gezellige uitstraling op tafel gaan zorgen. Tijdens het schilderen was er volop gelegenheid om bij te praten, te lachen en elkaar beter te leren kennen. De ochtend stond niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van samenzijn. Het was mooi om te zien hoe iedereen elkaar hielp en inspireerde, en hoe trots ieder was op de gemaakte kunstwerkjes.

De bijeenkomst werd tevens benut om goede wensen uit te wisselen en vast vooruit te kijken naar de activiteiten die dit jaar weer op de planning staan. Het samenzijn en de positieve sfeer maakten deze start van het jaar bijzonder geslaagd. Na het schilderen was er een hapje en een drankje. Onder het genot hiervan werd gezellig nagepraat over de creatieve resultaten. De deelnemers gingen met prachtige zelfgemaakte steentjes en waxinelichtjes naar huis. Zonnebloem Mijdrecht kan terugkijken op een zeer geslaagde, warme en gezellige bijeenkomst.

Foto: aangeleverd