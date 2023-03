Concert met harp, cello en saxofoon in Leimuiden

Leimuiden – Op zondag 19 maart staat er een nieuw Dorpskerkconcert op het programma met een verrassende combinatie: harp, saxofoon en cello. Ruim twee jaar geleden stond het concert met Sophie van Dijk op harp en Els van der Weij op saxofoon al op het programma.

Het concert werd door corona helaas afgelast. Nu is het beloofde concert toch aanstaande, en hoe! Els en Sophie nemen namelijk ook de talentvolle celliste Eva van Schaik mee. Bij dit laatste concert van het seizoen zullen de drie musici een afwisselend concert brengen met muziek van onder andere Bach, Mozart, Fauré en Benjamin Britten. Door de ongebruikelijke combinatie van de instrumenten belooft het een verrassend concert te worden.

Het concert op 19 maart in de Dorpskerk Leimuiden (Dorpsstraat 49) begint om 13.00 uur, zaal open vanaf 12.30 uur. Kaarten à 10 euro (kinderen 5 euro) zijn te verkrijgen bij de Gemakswinkel in Leimuiden (Dokter Stapenséastraat 8) of aan de deur zolang de voorraad strekt. Meer informatie op de website www.dorpskerkconcerten.nl.

Foto: Celliste Eva van Schaik.