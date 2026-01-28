CDA De Ronde Venen presenteert kandidatenlijst 2026

De Ronde Venen – Het CDA De Ronde Venen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 vastgesteld. Met een volgens de partij sterke mix van ervaring en nieuw talent staat het CDA klaar om verantwoordelijkheid te nemen en te bouwen aan vertrouwen in de lokale politiek. Onder aanvoering van lijsttrekker Coos Brouwer uit Wilnis wil het CDA de ambities uit het verkiezingsprogramma ‘Bouwen aan vertrouwen’ gaan waarmaken.

Trots

Lijsttrekker Coos Brouwer, huidig fractievoorzitter, is trots op het team: “De lijst weerspiegelt waar het CDA voor staat: mensen met wortels in de dorpen, oog voor de gemeenschap en bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen. Wonen voor eigen inwoners, veiligheid voor iedereen en leefbare dorpen waar verenigingen bloeien vormen de kern van het CDA-verhaal.De lijst bestaat uit mensen die hun dorp kennen en er middenin staan. Mensen die niet langs de zijlijn roepen, maar hun schouders eronder zetten. Met ervaring waar dat nodig is en nieuwe energie waar dat kan. Samen zijn we klaar om het vertrouwen van inwoners waar te maken.”

Nieuw gezicht

Achter Brouwer staat huidig raadslid Amber Beijer uit Mijdrecht, gevolgd door Lars van der Kroon uit Baambrugge. Brouwer: “Van der Kroon is een nieuw gezicht op de lijst: jonge vader, militair en sterk gemotiveerd om bij te dragen aan een veilige en stabiele gemeente. Ook Willem van Schaick uit Baambrugge brengt een belangrijk perspectief mee als agrariër met diepe wortels in het buitengebied en oog voor landschap en leefbaarheid. Klaas Jan Dijkstra uit Wilnis, thuis in het verenigingsleven en regelmatig in gesprek met lokale ondernemers, staat eveneens hoog op de lijst. Verder bestaat de top uit Frans Putker en Margriet Ceelen uit Abcoude en Rody van der Pouw-Kraan uit Mijdrecht. Samen vertegenwoordigen zij een brede waaier aan maatschappelijke ervaring.

Op de foto: Zij staan op de kandidatenlijst. Foto: aangeleverd.