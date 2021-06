CCV: “Geef inbrekers geen kans deze zomer”

Regio – De coronamaatregelen worden versoepeld, de vakantie staat voor de deur. Mensen gaan weer meer van huis en daarmee neemt de kans op een inbraak toe. De Interpolis Inbraak Barometer voorspelde eind april al een verdubbeling van het aantal inbraken: van 300 inbraken naar 600 inbraken per week. Daarom geven de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) juist nu tips om een inbraak te voorkomen. “Een woninginbraak is een hele heftige ervaring. We noemen het niet voor niets een High Impact Crime”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraken & Heling.

“Het zal je maar gebeuren dat een wildvreemde je huis binnendringt, alles overhoop haalt, door al je spullen gaat en een grote ravage achterlaat. En dat op de plek waar je je het meest veilig zou moeten voelen, je eigen woning. Ondanks een forse daling van het aantal woninginbraken van 92.000 in 2012 naar 39.500 in 2019 en een forse daling in verband met het thuiswerken vanwege corona, is elke woninginbraak er nog steeds één te veel.” Van der Velden: “Gelukkig kun je als bewoner veel doen om een inbraak te voorkomen. Het is belangrijk dat je je huis goed afsluit als je weggaat en dat de woning een bewoonde indruk maakt als je er niet bent. Zeker nu we er weer wat meer op uitgaan, is dat extra belangrijk.”

Nieuw: Veilig Wonen Scan

De online Veilig Wonen Scan geeft gemakkelijk en snel een indicatie van hoe inbraakveilig de eigen woning is. Aan de hand van tien vragen ziet men hoe de woning scoort op inbraakveiligheid en krijgt men tips om dat te verbeteren. De Veilig Wonen Scan is gratis, betrouwbaar en onafhankelijk. De scan is een nieuw initiatief van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het CCV. Kijk voor meer informatie op: https://veiligwonenscan.nl/.

European Focus Day

Op 16 juni is de derde European Focus Day. De dag is een Europees initiatief waarin aandacht wordt besteed aan inbraakpreventie. Samen met 23 andere landen gaat Nederland de strijd aan om woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze dag vinden diverse anti-inbraakacties plaats. Op de website van European Focus Day is te zien waar in de buurt iets plaatsvindt: www.europeanfocusday.nl/activiteiten.

Gratis webinar

Woensdagavond 16 juni organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) samen met de politie het gratis webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’.

In het webinar wordt onder meer informatie gegeven over inbraakwerende maatregelen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien maken deelnemers kans op een goedgekeurde keyless smartlock. Op de website van het CCV is meer informatie te vinden en kan men zich aanmelden: https://hetccv.nl/agenda/webinar-maak-het-inbrekers-niet-te-makkelijk/.