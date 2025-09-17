Buurtvereniging Amstelhoek viert 60-jarig jubileum

Amstelhoek – Buurtvereniging Amstelhoek bestaat zestig jaar en dat werd afgelopen weekend groots gevierd. Burgemeester Maarten Divendal gaf vrijdagavond om 19.30 uur het officiële startsein in het buurthuis, waar een indrukwekkende jubileumtaart werd aangesneden. Bovenop prijkte een eetbare miniatuurversie van het buurthuis, compleet met straatnaambordjes van alle Amstelhoekse straten en een replica van de feestmuntjes. De taart, een kunstwerk op zich, werd door de burgemeester aangesneden en uitgedeeld aan een zaal vol (oud-)Amstelhoekers, vergezeld van koffie en thee.

Na het zoete begin volgde een cabaretvoorstelling van Nicole Kovacs, die met haar typetje ‘toiletjuffrouw Marie’ de lachers op haar hand kreeg. Ook na de pauze bleef de sfeer uitgelaten. Het publiek genoot zichtbaar en sloot de avond af met een drankje aan de bar en geanimeerde gesprekken.

Zaterdagochtend stond in het teken van de rommelroute. Bewoners van Amstelhoek stelden hun voortuinen open voor de verkoop van onder meer kinderfietsen, puzzels, servies en stripboeken. Een bijzonder moment was de heropening van het voormalige winkeltje van de familie De Bruin, waar voor één dag weer snoep werd verkocht. Voor velen riep dit warme herinneringen op aan de tijd dat ze als kind met een belletje de winkel betraden.

Fotograaf Norbert Röling van Fotowinkel Aalsmeer bracht het jubileum visueel tot leven. Hij verzamelde oude foto’s van buurtbewoners en stelde compilaties samen per thema. Dankzij de lijsten van Ton van Vliet’s Bouw konden bezoekers wandelend door Amstelhoek zien hoe het oude buurthuis plaatsmaakte voor het huidige pand in 1980. Ook de geschiedenis van fietsenmaker Frans Rekelhof en de snackkar van Hans Patat werd fraai in beeld gebracht. Zelfs de school in de Mennonietenbuurt kreeg een visuele tijdlijn van oprichting tot sluiting. De voorspelde buien van het KNMI bleven gelukkig uit tot het einde van de middag, precies tijdens het opruimen.

Zondagmorgen werd afgesloten met een feestelijk ontbijt voor senioren uit Amstelhoek en de Mennonietenbuurt. In het buurthuis was flink uitgepakt, en de sfeer was gemoedelijk en dankbaar. De viering van het 60-jarig bestaan van Buurtvereniging Amstelhoek duurt nog tot en met aanstaande vrijdag. Een mijlpaal die niet alleen herinnert aan het verleden, maar ook de kracht van lokale verbondenheid benadrukt.

Op de foto: Het aansnijden van de indrukwekkende jubileumtaart. Foto: Jan Uithol.