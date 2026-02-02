Burgemeester bij diamanten huwelijkspaar

Vinkeveen – Wim van Scheppingen en Greet van Scheppingen-Koper vierden woensdag 28 januari hun 60-jarig huwelijksfeest.
Vanwege dit heugelijke feit kwam burgemeester Rosan Kocken langs om het echtpaar te feliciteren en werd er onder het genot van een kopje koffie en een gebakje gezellig met elkaar gesproken over de afgelopen 60 jaar. Ook ontvingen ze een cadeau en bloemen. Mede door dit bezoek werd het een bijzonder feestelijke dag.
Burgemeester Rosan Kocken met het diamanten huwelijkspaar. Foto: aangeleverd.