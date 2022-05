Bosmobielseizoen voor ouderen van start

Amstelland – Stap in de Bosmobiel op woensdag- of vrijdagmiddag om 13.30 uur. Geniet van het mooie en gevarieerde uitzicht in het Amsterdamse Bos. De rijdende wandeling is voor iedereen boven de zestig jaar, mobiel of minder mobiel. De eerste rit van de bosmobiel is afgelopen woensdag 18 mei gereden en de laatste rit is op vrijdag 30 september. Vertrek, reservering en betaling van de ritten is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Er kunnen per middag 10 mensen mee.

Aanmelden kan telefonisch via 020-2517840 of per mail boswinkel@amsterdam.nl. Zorgcentra, seniorenclubs, bejaardentehuizen e.d. kunnen zelf twee bosmobielen huren op maandag, dinsdag of donderdag. Boek deze tocht van drie uur via www.bosmobiel.nl.

Gidsen en chauffeurs gezocht

Er worden dit seizoen nog vrijwillige gidsen/chauffeurs voor de woensdagmiddagen en/of vrijdagmiddagen gezocht. Geïnteresseerd? Mail naar: Rob Klaassen: rob@rklaassenmanagement.nl, kijk op www.amsterdamsebos.nl, bel naar of vraag informatie in de Boswinkel, iedere woensdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.