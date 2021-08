Bloemenfestijn met thema muziek in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Zorgcentrum ’t Kloosterhof is weer in de bloemen gezet tijdens het jaarlijkse bloemenfestijn. Vrijwilligers hebben prachtige bloemdecoraties gemaakt die door het hele huis zijn terug te vinden. Het bloemenfestijn heeft ieder jaar een thema, dit jaar is het thema muziek.

Ook de huiskamers van de bewoners zijn in de bloemen gezet. Alle bewoners hebben een bloemstukje op hun kamer gekregen. Zelfgemaakt tijdens de bloemschikmiddag of gemaakt door de vrijwilligers. Het bloemenfestijn is het begin van een gezellige feestweek in ’t Kloosterhof. De feestweek is dit jaar extra feestelijk, omdat ’t Kloosterhof haar 50 jarig bestaan viert. Maandag 30 augustus is de feestweek officieel geopend, waarna de festiviteiten van start gaan me de Krasse Knarren show.

Optredens

Naast een creatieve ochtend staat er natuurlijk ook muziek op de agenda. De bewoners kunnen tijdens de feestweek genieten van meerdere optredens, onder andere van de Aalsmeers Harmonie en zangeres Tonia. Een dansje kan gemaakt worden tijdens de cursus zitdansen. Bij de koffie en thee mag iets lekkers natuurlijk niet ontbreken. De bewoners genieten van alle leuke activiteiten die worden aangeboden.